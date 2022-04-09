Французы раскритиковали указ о точечном отключении газа для крупных потребителей
В том числе комментаторы статьи в газете Le Figaro предрекли Франции глобальную нищету и социальное бедствие. А Украина, по их словам, пользуется таким положением жителей страны.
Читатели французской газеты Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа и электричества для крупных потребителей по всей стране в случае прекращения закупок топлива в России.
"И это только начало! Макрон сообщит вам после выборов истинную цену этой войны, которая нас не касалась, но в которой мы по глупости приняли сторону американцев", — отметил один из комментаторов.
Другой пользователь написал, что страной правит "кучка марионеток". При этом ещё один читатель заметил, что Франция встаёт на путь, который приведёт к глобальной нищете и социальному бедствию.
"Самое ироничное — украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой", — считает комментатор.
Ранее кандидат в президенты Франции Эрик Земмур обвинил США в срыве плана объединения РФ и Европы. Каждый раз, заявил он, Вашингтон и некоторые европейские государства отдавали предпочтение атлантическому альянсу, а не организации континента от Атлантики до Урала, как говорил Шарль де Голль.
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