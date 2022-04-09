Французы раскритиковали указ о точечном отключении газа для крупных потребителей

В том числе комментаторы статьи в газете Le Figaro предрекли Франции глобальную нищету и социальное бедствие. А Украина, по их словам, пользуется таким положением жителей страны.

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа и электричества для крупных потребителей по всей стране в случае прекращения закупок топлива в России.

"И это только начало! Макрон сообщит вам после выборов истинную цену этой войны, которая нас не касалась, но в которой мы по глупости приняли сторону американцев", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь написал, что страной правит "кучка марионеток". При этом ещё один читатель заметил, что Франция встаёт на путь, который приведёт к глобальной нищете и социальному бедствию.

"Самое ироничное — украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой", — считает комментатор.