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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 08:38
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Французы раскритиковали указ о точечном отключении газа для крупных потребителей

В том числе комментаторы статьи в газете Le Figaro предрекли Франции глобальную нищету и социальное бедствие. А Украина, по их словам, пользуется таким положением жителей страны.

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа и электричества для крупных потребителей по всей стране в случае прекращения закупок топлива в России.

"И это только начало! Макрон сообщит вам после выборов истинную цену этой войны, которая нас не касалась, но в которой мы по глупости приняли сторону американцев", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь написал, что страной правит "кучка марионеток". При этом ещё один читатель заметил, что Франция встаёт на путь, который приведёт к глобальной нищете и социальному бедствию.

"Самое ироничное — украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой", — считает комментатор.

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Евгения Колесникова
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