В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО

Шведская националистическая партия может обратиться с этой просьбой к органам власти в том случае, если Финляндия примет решение по вступлению в блок достаточно быстро.

Лидер партии "Шведские демократы" Джимми Окессон заявил, что призовёт партию поддержать членство Швеции в НАТО, но только в том случае, если Финляндия "будет двигаться очень быстро" в сторону Североатлантического альянса. В таком случае, предупредил он, Стокгольм также должен начать этот процесс как можно быстрее.

"Тогда моя цель — обратиться в правление партии с просьбой изменить наше мнение [по поводу членства Швеции в НАТО]", — сказал он в интервью газете Svenska Dagbladet.