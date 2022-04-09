Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 12:29

В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО

Шведская националистическая партия может обратиться с этой просьбой к органам власти в том случае, если Финляндия примет решение по вступлению в блок достаточно быстро.

Лидер партии "Шведские демократы" Джимми Окессон заявил, что призовёт партию поддержать членство Швеции в НАТО, но только в том случае, если Финляндия "будет двигаться очень быстро" в сторону Североатлантического альянса. В таком случае, предупредил он, Стокгольм также должен начать этот процесс как можно быстрее.

"Тогда моя цель — обратиться в правление партии с просьбой изменить наше мнение [по поводу членства Швеции в НАТО]", — сказал он в интервью газете Svenska Dagbladet.

Пентагон заявил об отсутствии планов отправлять силы США в Финляндию и Швецию
Пентагон заявил об отсутствии планов отправлять силы США в Финляндию и Швецию

Ранее политолог Дмитрий Родионов рассуждал на тему, чем вступление Финляндии в НАТО угрожает России, а также почему в случае вступления в альянс Хельсинки окажутся заблокированы Санкт-Петербург и Калининград.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Мусина
  • Новости
  • Швеция
  • НАТО
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar