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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 12:35
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Народная милиция ЛНР нашла американский дозиметр на оставленных ВСУ позициях

Этот портативный идентификатор радиоизотопов появился на Украине вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые бросили вооружение и иное имущество, спасаясь бегством, уточнили в ведомстве.

На оставленных украинских позициях Народная милиция ЛНР обнаружила дозиметр американского производства Verifinder SN20, который не поставлялся на Украину в рамках военной помощи и предназначен только для поставок в силовые ведомства США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ на территории Луганской области вместе с иностранными инструкторами НАТО из США", — сказано в записи Народной милиции во "ВКонтакте".

Отмечается, что убегающие инструкторы бросили дорогостоящее вооружение, элементы экипировки и иное военное имущество.

Фото © VK / Народная милиция ЛНР

Фото © VK / Народная милиция ЛНР

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Ранее представитель Пентагона Кёрби заявил, что США хотят увидеть "поражение России на Украине". Вместе с тем он отказался прямо отвечать на вопрос, говорит ли это о готовности США поддерживать гипотетические операции украинских сил против Крыма и Донбасса.

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VK / Народная милиция ЛНР

Артур Лапсаков
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