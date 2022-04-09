Народная милиция ЛНР нашла американский дозиметр на оставленных ВСУ позициях

Этот портативный идентификатор радиоизотопов появился на Украине вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые бросили вооружение и иное имущество, спасаясь бегством, уточнили в ведомстве.

На оставленных украинских позициях Народная милиция ЛНР обнаружила дозиметр американского производства Verifinder SN20, который не поставлялся на Украину в рамках военной помощи и предназначен только для поставок в силовые ведомства США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ на территории Луганской области вместе с иностранными инструкторами НАТО из США", — сказано в записи Народной милиции во "ВКонтакте".

Отмечается, что убегающие инструкторы бросили дорогостоящее вооружение, элементы экипировки и иное военное имущество.

Фото © VK / Народная милиция ЛНР