Политолог Корнилов увидел в призыве США не покупать оружие у России рекламу своей техники

Об этом свидетельствуют давние рассуждения о якобы превосходстве американских или британских разработок над российскими, уверен собеседник Лайфа.

Ситуация на Украине используется западными странами для раскрутки и рекламы собственного вооружения. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом политолог Владимир Корнилов, комментируя призыв США отказаться от покупки оружия у России.

"Нынешний военный конфликт используется Западом и западным военно-промышленным комплексом для раскрутки и рекламы собственных видов оружия. Каждый день они рассуждают, как американские или британские вооружения где-то что-то сбили, как они используются. При этом заметьте, что тщательно скрываются от своей аудитории многочисленные случаи захвата западного оружия представителями ДНР и ЛНР. Именно потому, что не хотят, чтобы эти поставки вооружения прекратились", — считает собеседник Лайфа.

По словам политолога, Запад превратил спецоперацию на Украине в выставку своего оружия и активным образом рекламирует исключительно его. Конечная цель, по словам Корнилова, заключается в том, чтобы убедить другие страны не покупать российское оружие. При этом он напомнил, что такая риторика развернулась ещё до начала "Операции Z".

"Нужно сейчас обладать значительной долей мужества тем странам, которые пытаются проявить свою самостоятельность в выборе поставщиков оружия, что проявляли уже Индия, Турция и целый ряд других государств", — заключил политолог.