Опубликованы кадры работы российских сапёров на освобождённых территориях Украины

Им приходится тщательно обследовать местность после националистов, так как те редко уходят, не оставив "подарков".

Практически всегда отступающие украинские радикалы оставляют после себя минированные пути. Российские сапёры в свою очередь проводят разминирование дорог и местности, на которых были оставлены такие "сюрпризы". Съёмочная группа телеканала "Звезда" отправилась в Донбасс, где пообщалась с сапёрами и показала кадры их работы.

Передвигаться в таких районах крайне опасно: нацбаты редко уходят, не оставив мин. Пока сапёры занимаются поиском "смертоносных" объектов, их прикрывает пулемёт КПВТ, а десант разведывает обстановку вокруг. При обнаружении объекта его сразу уничтожают на месте накладным зарядом.

"После того как подрыв произведён, нужно быстро отойти, чтобы не привлекать внимание противника. Поблизости могут находиться диверсионно-разведывательные группы, поэтому передвигается съёмочная группа, прикрываясь бронёй", — рассказал журналист "Звезды" Владислав Кустов.