Путин: Столкновение России с неонацистскими силами Украины было неизбежно

По его словам, Незалежную начали превращать в антироссийский плацдарм и взращивать там уже давно имевшиеся ростки национализма и неонацизма.

Столкновение России с неонацистскими силами, выращенными на Украине, было неизбежно, это был вопрос времени. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный в Амурской области.