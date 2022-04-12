Путин: Столкновение России с неонацистскими силами Украины было неизбежно
По его словам, Незалежную начали превращать в антироссийский плацдарм и взращивать там уже давно имевшиеся ростки национализма и неонацизма.
Столкновение России с неонацистскими силами, выращенными на Украине, было неизбежно, это был вопрос времени. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный в Амурской области.
"Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки", — отметил глава государства.
Также президент заявил, что у него нет никаких сомнений, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, а задачи выполнены. Он похвалил Вооружённые силы России, которые действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяя самые современные виды вооружений.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ