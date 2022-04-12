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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 09:20
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Путин: Столкновение России с неонацистскими силами Украины было неизбежно

По его словам, Незалежную начали превращать в антироссийский плацдарм и взращивать там уже давно имевшиеся ростки национализма и неонацизма.

Столкновение России с неонацистскими силами, выращенными на Украине, было неизбежно, это был вопрос времени. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный в Амурской области.

"Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки", — отметил глава государства.

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Также президент заявил, что у него нет никаких сомнений, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, а задачи выполнены. Он похвалил Вооружённые силы России, которые действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяя самые современные виды вооружений.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев
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