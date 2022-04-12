Москвичи пожаловались на соседку, украсившую окно жёлто-синими упаковками из-под масок
Упаковка из-под косметической маски. Фото © Telegram / SHOT
Приехавшие по вызову на место сотрудники полиции увидели на двери квартиры девушки также перечёркнутую букву Z и антивоенный призыв.
Москвичи с проспекта Мира пожаловались в полицию на свою соседку, которая "украсила" окно своей квартиры жёлто-синими упаковками из-под косметических масок. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Видимо, маркетологи косметического средства потрудились на славу, поскольку расцветка сразу же напомнила жителям украинский флаг, о чём они решили незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Причём приехавшие сотрудники увидели на двери квартиры девушки перечёркнутую букву Z и антивоенный призыв.
Дом на проспекте Мира, жительница которого украсила окно жёлто-синим знаком. Фото © Telegram / SHOT
По словам самой 19-летней девушки, якобы изначально знак на её двери нарисовал кто-то из соседей, а она лишь перечеркнула эту ненужную метку. А после в расстроенных чувствах решила приклеить к своему окну две упаковки из-под косметических масок — синюю и жёлтую. Однако оправдания ей никак не помогли, и теперь в отношении девушки проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Краснодара получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z. Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса "Вечный огонь". В отношении мужчины составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".