Москвичи пожаловались на соседку, украсившую окно жёлто-синими упаковками из-под масок

Приехавшие по вызову на место сотрудники полиции увидели на двери квартиры девушки также перечёркнутую букву Z и антивоенный призыв.

Москвичи с проспекта Мира пожаловались в полицию на свою соседку, которая "украсила" окно своей квартиры жёлто-синими упаковками из-под косметических масок. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Видимо, маркетологи косметического средства потрудились на славу, поскольку расцветка сразу же напомнила жителям украинский флаг, о чём они решили незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Причём приехавшие сотрудники увидели на двери квартиры девушки перечёркнутую букву Z и антивоенный призыв.

Дом на проспекте Мира, жительница которого украсила окно жёлто-синим знаком. Фото © Telegram / SHOT

По словам самой 19-летней девушки, якобы изначально знак на её двери нарисовал кто-то из соседей, а она лишь перечеркнула эту ненужную метку. А после в расстроенных чувствах решила приклеить к своему окну две упаковки из-под косметических масок — синюю и жёлтую. Однако оправдания ей никак не помогли, и теперь в отношении девушки проводится проверка.