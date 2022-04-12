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Опубликовано 12 апреля 2022, 19:04

Песков — о Буче: Украина не гнушается самыми изощрёнными способами производства фейков

По его словам, наши военные аргументированно объяснили, что в украинском городе совершена подтасовка, поэтому нужно критически относиться к поступающей информации.

Песков заявил, что Украина не гнушается самыми изощрёнными способами производства фейков. Видео © LIFE

Украина не гнушается самыми изощрёнными способами производства фейков и тому доказательство провокации в Буче, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Не гнушается самыми изощрёнными способами производства фейков украинская сторона. Поэтому хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации — не верить на слово, не верить тому, что видите, а просто пытаться это всё перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные неоднократно презентовали доказательства того, что спутниковые кадры города Буча не могли быть сделаны в указанные на них даты, так как отметка о дне съёмки была поставлена позже. Песков также указал на то, что тела из опубликованных фото и видео не содержали следов разложения, которое должно было быть характерно для якобы прошедшего срока.

По словам пресс-секретаря российского лидера, наши военные "уже очень методично, аргументированно объяснили, что это является подтасовкой". Он резюмировал, что Россия не будет отвечать Украине фейками, так как "мы говорим правду, ибо в ней есть сила".

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Ранее Лайф писал, что Путин назвал события в Буче фейком и сравнил с провокациями в Сирии. Он также сообщил, что белорусский лидер передал ему документы, которые подтверждают, что обвинения в адрес российских военных несправедливы.

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Александр Юнашев
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