Совфед одобрил введение штрафов за отождествление СССР с нацистской Германией

До 100 тысяч рублей составит штраф для юрлиц; гражданам грозят до пяти тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Для юридических лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей, для граждан — штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в средствах массовой информации регулярно публикуются и передаются в эфир "бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания", отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — поясняют авторы законопроекта.

Закон предусматривает наложение первичного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от одной до четырёх тысяч, а для юридических — от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Повторное правонарушение в соответствии с документом повлечёт более жёсткие санкции. Так, штраф для граждан может составить уже до пяти тысяч рублей (либо арест на срок до 15 суток). Для должностных лиц размер штрафа возрастает до 20 тысяч рублей, а для юридических — до 100 тысяч рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).