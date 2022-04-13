Политолог Михайлов выразил надежду, что подразделения ВСУ сдадутся в плен

Специалист добавил, что украинские военнослужащие также понимают, что ВС РФ отвечают за свои слова, а значит, жизни военных будут гарантированно сохранены.

Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие прекрасно понимают, что они могут либо сложить оружие, либо умереть. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Евгений Михайлов. По его словам, командиры стали принимать вполне разумные решения для сохранения своих подчинённых, однако от батальона "Азов" и других националистических формирований этого ожидать не стоит.

"В ближайшие дни мы ещё увидим подобные сдачи, хотя их не так много осталось, украинских солдат", — отметил он.

Михайлов добавил, что солдаты ВСУ также понимают, что ВС РФ отвечают за свои слова, а значит, жизни военных будут гарантированно сохранены. Он подчеркнул, что простые бойцы погибнут только в том случае, если командир, который несёт за них ответственность, неадекватен.