Политолог Михайлов выразил надежду, что подразделения ВСУ сдадутся в плен
Специалист добавил, что украинские военнослужащие также понимают, что ВС РФ отвечают за свои слова, а значит, жизни военных будут гарантированно сохранены.
Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие прекрасно понимают, что они могут либо сложить оружие, либо умереть. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Евгений Михайлов. По его словам, командиры стали принимать вполне разумные решения для сохранения своих подчинённых, однако от батальона "Азов" и других националистических формирований этого ожидать не стоит.
"В ближайшие дни мы ещё увидим подобные сдачи, хотя их не так много осталось, украинских солдат", — отметил он.
Михайлов добавил, что солдаты ВСУ также понимают, что ВС РФ отвечают за свои слова, а значит, жизни военных будут гарантированно сохранены. Он подчеркнул, что простые бойцы погибнут только в том случае, если командир, который несёт за них ответственность, неадекватен.
Ранее военкор Лайфа показал украинским военнопленным видео расправы ВСУ над солдатами РФ. При этом сами сдавшиеся бойцы ВСУ отметили человеческое отношение к ним в плену. Они добавили, что их нормально кормят и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Getty Images / Scott Peterson