Запустился проект "Освобождение" для поиска пропавших на Украине родственников

На данный момент на интернет-странице собраны видео от людей, которые проживают в Мариуполе и Рубежном. Их список постоянно пополняется по ходу освобождения всё новых населённых пунктов силами ВС РФ.

В Сети был запущен специальный гуманитарный проект "Освобождение", который призван помочь найти друзей и родственников, пропавших на Украине.

Создатели проекта отмечают, что у невинных жертв борьбы националистов против собственного народа до сих пор нет возможности отправить родным даже самое простое сообщение о том, что они живы, ведь в разрушенных населённых пунктах нет связи. Так, связавшиеся с военкорами "Известий" граждане записывают видеообращения с информацией о себе или о своих близких, которые потом публикуются на интернет-странице ресурса.

"Военкоры, которые работают в зоне специальной военной операции по освобождению Донбасса, решили помочь тем, кто хочет передать близким весточку о себе", — говорится на сайте "Освобождения".

На данный момент на странице проекта собраны видеообращения от людей, которые проживают в Мариуполе и Рубежном. Их список постоянно пополняется по ходу освобождения всё новых населённых пунктов российскими военными.