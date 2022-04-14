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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 13:42
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Запустился проект "Освобождение" для поиска пропавших на Украине родственников

На данный момент на интернет-странице собраны видео от людей, которые проживают в Мариуполе и Рубежном. Их список постоянно пополняется по ходу освобождения всё новых населённых пунктов силами ВС РФ.

В Сети был запущен специальный гуманитарный проект "Освобождение", который призван помочь найти друзей и родственников, пропавших на Украине.

Создатели проекта отмечают, что у невинных жертв борьбы националистов против собственного народа до сих пор нет возможности отправить родным даже самое простое сообщение о том, что они живы, ведь в разрушенных населённых пунктах нет связи. Так, связавшиеся с военкорами "Известий" граждане записывают видеообращения с информацией о себе или о своих близких, которые потом публикуются на интернет-странице ресурса.

"Военкоры, которые работают в зоне специальной военной операции по освобождению Донбасса, решили помочь тем, кто хочет передать близким весточку о себе", — говорится на сайте "Освобождения".

На данный момент на странице проекта собраны видеообращения от людей, которые проживают в Мариуполе и Рубежном. Их список постоянно пополняется по ходу освобождения всё новых населённых пунктов российскими военными.

В Подмосковье стартовала программа помощи сиротам Донбасса
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Ранее волонтёр рассказала, как спасают брошенных в Мариуполе и Волновахе домашних животных. По словам директора приюта "Кошкин дом", почти в каждом доме сегодня можно найти кошку или собаку, которые остались одни, причём у некоторых испуганных из-за обстрелов питомцев даже есть травмы.

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Скрин с сайта проекта "Освобождение"

Григорий Воронцов
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