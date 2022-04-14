Запустился проект "Освобождение" для поиска пропавших на Украине родственников
На данный момент на интернет-странице собраны видео от людей, которые проживают в Мариуполе и Рубежном. Их список постоянно пополняется по ходу освобождения всё новых населённых пунктов силами ВС РФ.
В Сети был запущен специальный гуманитарный проект "Освобождение", который призван помочь найти друзей и родственников, пропавших на Украине.
Создатели проекта отмечают, что у невинных жертв борьбы националистов против собственного народа до сих пор нет возможности отправить родным даже самое простое сообщение о том, что они живы, ведь в разрушенных населённых пунктах нет связи. Так, связавшиеся с военкорами "Известий" граждане записывают видеообращения с информацией о себе или о своих близких, которые потом публикуются на интернет-странице ресурса.
"Военкоры, которые работают в зоне специальной военной операции по освобождению Донбасса, решили помочь тем, кто хочет передать близким весточку о себе", — говорится на сайте "Освобождения".
На данный момент на странице проекта собраны видеообращения от людей, которые проживают в Мариуполе и Рубежном. Их список постоянно пополняется по ходу освобождения всё новых населённых пунктов российскими военными.
Ранее волонтёр рассказала, как спасают брошенных в Мариуполе и Волновахе домашних животных. По словам директора приюта "Кошкин дом", почти в каждом доме сегодня можно найти кошку или собаку, которые остались одни, причём у некоторых испуганных из-за обстрелов питомцев даже есть травмы.
Скрин с сайта проекта "Освобождение"