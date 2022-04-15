Доктор военных наук Сивков: ВВС Украины небоеспособны

По мнению эксперта, то, что осталось от военной авиации Незалежной, уже не в состоянии как-то серьёзно повлиять на исход нынешних событий.

Большая часть исправных боевых самолётов и вертолётов Украины уничтожена в первые дни российской военной "Операции Z". А оставшиеся в строю единицы техники не могут существенно повлиять на ход событий. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

"Вводя единичные летательные аппараты в строй, украинская армия не в состоянии добиться каких-либо весомых для себя результатов, при этом фактически обрекает на гибель своих пилотов", — считает Сивков.

В интервью РИА "Новости" он добавил, что и до начала "Операции Z" далеко не вся техника ВВС Украины была боеспособна. А сегодня уже можно говорить о том, что военно-воздушные силы страны небоеспособны и не могут как-то серьёзно влиять на ход операции.

В Минобороны РФ ранее приводили данные, согласно которым до российской спецоперации у Украины было 152 самолёта и 149 вертолётов. В то же время по информации на 14 апреля уничтожен уже 131 самолёт и 104 вертолёта. Таким образом, у Украины остался 21 самолёт и 45 вертолётов.