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Опубликовано 15 апреля 2022, 03:02

На освобождённой территории Украины бюджетникам выплачено 50 миллионов рублей

По 10 тысяч российских рублей полагается в том числе пенсионерам. Пункты выдачи денег работают каждый день, а с маломобильными гражданами работают адресно.

МЧС России выплатило уже более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам Украины на освобождённых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе российского спасательного ведомства.

"Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе в беседе с ТАСС.

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Эта выплата единовременная. Пункты выдачи работают каждый день, а с теми, кто не может их посетить, работают адресно.

Как сообщал Лайф, Россия начала выплаты на освобождённых территориях Украины в марте. Пункты охраняются Росгвардией. Заявления люди подают сами.

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ТАСС / Минобороны РФ

Артем Порвин
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