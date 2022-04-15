На освобождённой территории Украины бюджетникам выплачено 50 миллионов рублей

По 10 тысяч российских рублей полагается в том числе пенсионерам. Пункты выдачи денег работают каждый день, а с маломобильными гражданами работают адресно.

МЧС России выплатило уже более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам Украины на освобождённых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе российского спасательного ведомства.

"Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Эта выплата единовременная. Пункты выдачи работают каждый день, а с теми, кто не может их посетить, работают адресно.