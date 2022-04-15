Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не укрепит их безопасность
Стокгольм и Хельсинки должны понимать, что вступление в альянс скажется на отношениях с РФ и европейской архитектуре безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии, добавила дипломат.
Членство в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии не поспособствует укреплению их безопасности. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской передовой", — говорится в заявлении.
Дипломат считает, что вряд ли потенциальное членство в альянсе будет способствовать укреплению международного престижа этих государств, которые исторически играли роль проводников множества конструктивных и объединяющих инициатив. Однако такую возможность Швеция и Финляндия потеряют со вступлением в НАТО.
При этом Стокгольм и Хельсинки должны понимать, что вступление в альянс скажется на отношениях с Россией и европейской архитектуре безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии, добавила Захарова. Однако выбор, разумеется, остаётся за властями этих государств.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что РФ примет меры в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Москва постоянно поддерживает контакты с этими странами, но они присоединились к санкциям и выступают на стороне антироссийской кампании.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency