Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не укрепит их безопасность

Стокгольм и Хельсинки должны понимать, что вступление в альянс скажется на отношениях с РФ и европейской архитектуре безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии, добавила дипломат.

Членство в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии не поспособствует укреплению их безопасности. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской передовой", — говорится в заявлении.

Дипломат считает, что вряд ли потенциальное членство в альянсе будет способствовать укреплению международного престижа этих государств, которые исторически играли роль проводников множества конструктивных и объединяющих инициатив. Однако такую возможность Швеция и Финляндия потеряют со вступлением в НАТО.

При этом Стокгольм и Хельсинки должны понимать, что вступление в альянс скажется на отношениях с Россией и европейской архитектуре безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии, добавила Захарова. Однако выбор, разумеется, остаётся за властями этих государств.