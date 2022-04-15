Пленный украинский медик заявил о слабом оснащении батальонов теробороны

Инструментов, медикаментов, перевязочного материала, рентгена, операционного стола, плазмы, крови для переливания — всего того, что необходимо для оказания медпомощи, у них не было.

Сформированные на Украине батальоны территориальной обороны слабо оснащены материально. Об этом рассказал начальник медицинской службы 116-го отдельного батальона города Пологи Николай Науменко, который сдался в плен под городом Токмаком Запорожской области, когда его батальон подвергся обстрелу в ходе охраны военных складов.

"Мы приехали буквально, и на следующий день всё началось — нас разбили там. Я один на весь батальон. Ни санитара, ни санинструктора. Не было никого", — цитирует Науменко РИА "Новости".

Начальник медслужбы заметил, что у батальона было очень слабое материально-техническое обеспечение. Там не было инструментов, медикаментов, перевязочного материала, рентгена, операционного стола, плазмы, крови для переливания.

"Буквально абсолютно ничего для полноценного оказания медицинской помощи", — добавил он.