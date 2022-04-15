Пленный украинский медик заявил о слабом оснащении батальонов теробороны
Инструментов, медикаментов, перевязочного материала, рентгена, операционного стола, плазмы, крови для переливания — всего того, что необходимо для оказания медпомощи, у них не было.
Сформированные на Украине батальоны территориальной обороны слабо оснащены материально. Об этом рассказал начальник медицинской службы 116-го отдельного батальона города Пологи Николай Науменко, который сдался в плен под городом Токмаком Запорожской области, когда его батальон подвергся обстрелу в ходе охраны военных складов.
"Мы приехали буквально, и на следующий день всё началось — нас разбили там. Я один на весь батальон. Ни санитара, ни санинструктора. Не было никого", — цитирует Науменко РИА "Новости".
Начальник медслужбы заметил, что у батальона было очень слабое материально-техническое обеспечение. Там не было инструментов, медикаментов, перевязочного материала, рентгена, операционного стола, плазмы, крови для переливания.
"Буквально абсолютно ничего для полноценного оказания медицинской помощи", — добавил он.
Кроме того, служащих в теробороне обманывают с жалованьем, выплачивая гораздо меньшие суммы, чем обещают. По словам Науменко, ему должны были выплатить 43 тысячи гривен (1550 долларов), а заплатили 8,5 тысячи (около 287 долларов). Он также положительно ответил на вопрос, обмануло ли их командование.
А ранее сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Эслин, известный как CossackGundi, заявил, что Украине надо было признавать ДНР и ЛНР. Ранее побывавший в Сирии солдат теперь рассказал о преступлениях, которые совершали боевики "Азова" в Мариуполе.
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