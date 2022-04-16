Советник премьера ДНР Гагин: Между украинскими военными возможны конфликты

Он уверен, что националистическим фанатикам не понравится, когда кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен войскам России или республик Донбасса.

Среди украинских военных возможны внутренние конфликты вплоть до боестолкновений. В этом уверен советник главы Правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Я предполагаю, что возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет доходить до огневых стычек между ними, они будут сокращать сами себя", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".

Он поясняет, что среди украинских военнослужащих нередко встречаются фанатичные националисты из числа боевиков "Азова". На некоторых из них в России возбуждены уголовные дела.