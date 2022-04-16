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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 03:15
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Советник премьера ДНР Гагин: Между украинскими военными возможны конфликты

Он уверен, что националистическим фанатикам не понравится, когда кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен войскам России или республик Донбасса.

Среди украинских военных возможны внутренние конфликты вплоть до боестолкновений. В этом уверен советник главы Правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Я предполагаю, что возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет доходить до огневых стычек между ними, они будут сокращать сами себя", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".

Он поясняет, что среди украинских военнослужащих нередко встречаются фанатичные националисты из числа боевиков "Азова". На некоторых из них в России возбуждены уголовные дела.

Сенатор Климов сообщил, что среди взятых в плен на Украине есть военные НАТО
Сенатор Климов сообщил, что среди взятых в плен на Украине есть военные НАТО

Как сообщал Лайф, сдавшийся морпех ВСУ рассказал, что сложил оружие из-за бессмысленности сопротивления. По словам военного, командиры не препятствовали сдаче в плен и тоже согласились. Он отметил, что у бойцов заканчивалась провизия, вода, снаряды и патроны.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Артем Порвин
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