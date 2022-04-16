Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в районе Изюма

В течение ночи авиацией РФ уничтожено 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в 15 километрах южнее Изюма в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в пятнадцати километрах южнее населённого пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25", — сказал представитель ведомства.

Ракетные войска и артиллерия РФ в течение ночи поразили 43 пункта управления подразделений ВСУ, восемь автоколонн с топливом для военной техники, 760 районов сосредоточения живой силы противника, авиацией уничтожено 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.