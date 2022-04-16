Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в районе Изюма
В течение ночи авиацией РФ уничтожено 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в 15 километрах южнее Изюма в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в пятнадцати километрах южнее населённого пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25", — сказал представитель ведомства.
Ракетные войска и артиллерия РФ в течение ночи поразили 43 пункта управления подразделений ВСУ, восемь автоколонн с топливом для военной техники, 760 районов сосредоточения живой силы противника, авиацией уничтожено 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО РФ сбили украинский Ту-143 "Рейс" около населённого пункта Октябрьский. Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожено, в частности, 132 самолёта, 105 вертолётов и 245 зенитных ракетных комплексов.
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