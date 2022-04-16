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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 09:07
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Глава Минюста ФРГ отказался считать поставки оружия Киеву "вступлением в войну"

По его словам, немецкая сторона лишь помогает Незалежной обороняться, что вписывается в рамки положений Устава ООН.

Поставки тяжёлого вооружения Украине вовсе не означают, что Германия вступила в войну. Такое мнение озвучил в беседе с Welt am Sonntag министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.

"Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением — оборонительной войны. Таковую ведёт Украина. Таким образом, если она пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что [оказывающий такую помощь] станет воюющей стороной", пояснил глава немецкого Минюста.

Ранее Лайф писал, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что поставки оружия на Украину должны продолжаться, а их качество и количество должно увеличиться. Этой позиции придерживается и ряд других стран. Так, Сенат США одобрил законопроект о поставках оружия Киеву по программе ленд-лиза. Согласно документу, расширятся полномочия главы государства в этом направлении, причём и после окончания конфликта.

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия достигла предела в поставках оружия Киеву
Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия достигла предела в поставках оружия Киеву
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ТАСС / Fabian Sommer / dpa

Татьяна Миссуми
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