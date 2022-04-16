Глава Минюста ФРГ отказался считать поставки оружия Киеву "вступлением в войну"
По его словам, немецкая сторона лишь помогает Незалежной обороняться, что вписывается в рамки положений Устава ООН.
Поставки тяжёлого вооружения Украине вовсе не означают, что Германия вступила в войну. Такое мнение озвучил в беседе с Welt am Sonntag министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.
"Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением — оборонительной войны. Таковую ведёт Украина. Таким образом, если она пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что [оказывающий такую помощь] станет воюющей стороной", — пояснил глава немецкого Минюста.
Ранее Лайф писал, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что поставки оружия на Украину должны продолжаться, а их качество и количество должно увеличиться. Этой позиции придерживается и ряд других стран. Так, Сенат США одобрил законопроект о поставках оружия Киеву по программе ленд-лиза. Согласно документу, расширятся полномочия главы государства в этом направлении, причём и после окончания конфликта.
ТАСС / Fabian Sommer / dpa