Глава Минюста ФРГ отказался считать поставки оружия Киеву "вступлением в войну"

По его словам, немецкая сторона лишь помогает Незалежной обороняться, что вписывается в рамки положений Устава ООН.

Поставки тяжёлого вооружения Украине вовсе не означают, что Германия вступила в войну. Такое мнение озвучил в беседе с Welt am Sonntag министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.

"Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением — оборонительной войны. Таковую ведёт Украина. Таким образом, если она пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что [оказывающий такую помощь] станет воюющей стороной", — пояснил глава немецкого Минюста.