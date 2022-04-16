ВСУ расстреляли трёх жителей Никольского во дворе гимназии

За прошедшие сутки украинские радикалы атаковали десять населённых пунктов ДНР, в результате 20 мирных жителей получили ранения.

Жители населённого пункта Никольское рассказали о расстреле трёх человек украинскими боевиками. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

"По информации, полученной от жителей населённого пункта Никольское, нам стало известно о расстреле украинскими боевиками во дворе гимназии № 1 двух мужчин и одной женщины", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки украинские радикалы расстреляли десять населённых пунктов республики. В результате 20 мирных жителей, в числе которых трое детей, получили ранения.