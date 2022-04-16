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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 09:15
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ВСУ расстреляли трёх жителей Никольского во дворе гимназии

За прошедшие сутки украинские радикалы атаковали десять населённых пунктов ДНР, в результате 20 мирных жителей получили ранения.

Жители населённого пункта Никольское рассказали о расстреле трёх человек украинскими боевиками. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

"По информации, полученной от жителей населённого пункта Никольское, нам стало известно о расстреле украинскими боевиками во дворе гимназии № 1 двух мужчин и одной женщины", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки украинские радикалы расстреляли десять населённых пунктов республики. В результате 20 мирных жителей, в числе которых трое детей, получили ранения.

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Ранее Лайф сообщал, что военные ДНР вывезли из-под обстрелов ВСУ в Никольском женщину на девятом месяце беременности. После эвакуации она родила. Сейчас новорождённая малышка и её мама в безопасности. Но старший сын с бабушкой остаются в посёлке.

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ТАСС / Александр Река

Оксана Попова
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