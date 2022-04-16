Басурин: Войска ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста

Также военнослужащие республики за это время поразили два танка, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2, две бронированные машины и один грузовик.

Официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин сообщил, что потери украинских подразделений в зоне ответственности Донецкой Народной Республики за сутки составили 64 человека.

"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, два танка, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2, две бронированные машины и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две боевые машины пехоты, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства", — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

В свою очередь украинские подразделения с начала текущих суток выпустили по территории республики 249 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии и тяжёлых миномётов. В результате обстрелов десяти населённых пунктов ДНР ранения получили 20 мирных жителей, в том числе трое детей. Также повреждены 12 жилых домов и один объект инфраструктуры.