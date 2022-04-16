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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 09:52
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Глава Минобороны Эстонии не увидел эффекта от антироссийских санкций

Обложка © ТАСС / Represented by ZUMA Press

Обложка © ТАСС / Represented by ZUMA Press

Он напомнил, что у Европы есть способ усилить давление на Москву с помощью бойкота на поставки нефти и газа.

Антироссийские санкции, которые Запад ввёл в ответ на спецоперацию Москвы на Украине, не достигли своих целей. Об этом сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Для оказания воздействия санкциям нужно время. До сих пор прошло относительно мало времени, так что мы пока не видим желаемого эффекта. Но у нас по-прежнему есть возможности усилить санкции, например бойкотировать поставки нефти и газа", пояснил глава Минобороны.

По его мнению, стабилизировать ситуацию на Украине следует как путём дипломатии, так и военными способами. Министр предположил, что текущий кризис имеет все шансы превратиться в "замороженный конфликт".

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Ранее Лайф писал, что Эстония планирует закупить 220 бронетранспортёров на сумму более 200 миллионов евро. Такое решение принято в связи со "сложившейся в сфере безопасности ситуацией". Тендер на закупку будет объявлен во втором квартале нынешнего года.

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Татьяна Миссуми
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