Глава Минобороны Эстонии не увидел эффекта от антироссийских санкций

Он напомнил, что у Европы есть способ усилить давление на Москву с помощью бойкота на поставки нефти и газа.

Антироссийские санкции, которые Запад ввёл в ответ на спецоперацию Москвы на Украине, не достигли своих целей. Об этом сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Для оказания воздействия санкциям нужно время. До сих пор прошло относительно мало времени, так что мы пока не видим желаемого эффекта. Но у нас по-прежнему есть возможности усилить санкции, например бойкотировать поставки нефти и газа", — пояснил глава Минобороны.

По его мнению, стабилизировать ситуацию на Украине следует как путём дипломатии, так и военными способами. Министр предположил, что текущий кризис имеет все шансы превратиться в "замороженный конфликт".