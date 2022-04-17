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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 11:07
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Боец украинского нацбата "Донбасс" заманивал подростка заработками и обещанием дать автомат

Военнослужащий рассказал, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени этого года. Он похвастался обещанным вознаграждением за работу на фронте.

Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал подростку, пытавшемуся выехать в Россию как беженец, автомат в переписке в соцсетях. Такие сведения следуют из диалога, попавшего в распоряжение российских силовиков. Кроме того, солдат рассказал о своей работе, пишет РИА "Новости".

"Я по всей линии фронта мечусь, где есть для нас работа. А работы много, так что отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", — написал военнослужащий Сергей Еремеев, хвастаясь обещанным ежемесячным вознаграждением в 100 тысяч гривен и 40 тысяч за подбитую технику.

Националист пообещал взять подростка с собой на фронт, после чего на просьбу дать оружие заверил, что принесёт юному собеседнику автомат. Кроме того, боец рассказал, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени этого года.

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Ранее СК РФ заявил о том, что вооружение на Украину поставляется из 25 государств. Следователи продолжат фиксировать показания задержанных военнослужащих ВСУ о подготовке нацбатов и армии Незалежной к боевым действиям иностранными инструкторами.

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Pexels

Никита Осипов
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