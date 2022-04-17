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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 10:52
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В Минобороны РФ рассказали, что ждёт иностранных наёмников на Украине после "Операции Z"

В ведомстве напомнили, что есть все основания привлекать таких зарубежных вояк к уголовной ответственности.

Иностранные наёмники, прибывшие на Украину ради заработка, не являются комбатантами, поэтому их будущее в лучшем случае — тюрьма. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждёт, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения", отметил генерал-майор.

МО РФ: Потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек
МО РФ: Потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек

Ранее сообщалось, что сотни иностранных наёмников заблокированы на "Азовстали" в Мариуполе. По словам взятых в плен украинских военных, в их числе — выходцы из Канады и европейских стран. При этом Конашенков уточнил, что киевский режим с начала спецоперации привлёк более 6,8 тысячи зарубежных наёмников из 63 стран, из них уже уничтожено 1035 бойцов.

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Татьяна Миссуми
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