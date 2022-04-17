В Минобороны РФ рассказали, что ждёт иностранных наёмников на Украине после "Операции Z"

Иностранные наёмники, прибывшие на Украину ради заработка, не являются комбатантами, поэтому их будущее в лучшем случае — тюрьма. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что сотни иностранных наёмников заблокированы на "Азовстали" в Мариуполе. По словам взятых в плен украинских военных, в их числе — выходцы из Канады и европейских стран. При этом Конашенков уточнил, что киевский режим с начала спецоперации привлёк более 6,8 тысячи зарубежных наёмников из 63 стран, из них уже уничтожено 1035 бойцов.