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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 10:42
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Российские спецназовцы освободили иностранцев из плена ВСУ в мечети Мариуполя

Ранее с такой просьбой к Москве обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В настоящее время граждане выведены в безопасное место.

Бойцы российского спецназа спасли иностранцев, которых украинские националисты удерживали в одной из мечетей Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети", — заявил Конашенков и добавил, что удерживаемые люди — граждане одной из стран СНГ — освобождены и выведены в безопасное место.

Генерал-майор добавил, что в ходе операции мечеть была деблокирована, а 29 боевиков, в числе которых были иностранные наёмники, ликвидированы.

Глава МИД Турции попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя
Глава МИД Турции попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя

Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться. Как сообщили в ведомстве, националисты уже обращались к властям, но те ответили угрозой расстрела в случае их сдачи в плен.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Оксана Попова
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