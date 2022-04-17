Российские спецназовцы освободили иностранцев из плена ВСУ в мечети Мариуполя

Ранее с такой просьбой к Москве обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В настоящее время граждане выведены в безопасное место.

Бойцы российского спецназа спасли иностранцев, которых украинские националисты удерживали в одной из мечетей Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети", — заявил Конашенков и добавил, что удерживаемые люди — граждане одной из стран СНГ — освобождены и выведены в безопасное место.

Генерал-майор добавил, что в ходе операции мечеть была деблокирована, а 29 боевиков, в числе которых были иностранные наёмники, ликвидированы.