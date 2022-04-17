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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 15:08
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В Воронеже встретили вернувшихся с Украины бойцов Росгвардии

Губернатор области Александр Гусев подчеркнул, что их ждут заслуженные награды и новые звания.

Жители Воронежа встречают бойцов Росгвардии, вернувшихся с Украины. Видео © Telegram / Александр Гусев

Жители Воронежа и области встретили земляков — бойцов отряда спецназначения Росгвардии, которые вернулись после выполнения задач в ходе спецоперации на Украине. Видео опубликовал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Российских военных встречали с особым чувством гордости — они вернулись после успешного выполнения всех поставленных перед ними задач. Колонны с символами V и Z приветствовали под звуки торжественного гимна, размахивая флагами России. Многие люди не могли сдержать слёз радости, встретив солдат целыми и невредимыми.

"Спасибо, что живые, парни. Спасибо за подвиг и добро пожаловать домой. Вас ждут семьи, заслуженные награды и новые звания. Мы всегда готовы поддержать вас и ваших родных", — написал губернатор Воронежской области.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине. Военное ведомство особо выделило заслуги майора Петра Точилкина, лейтенанта Александра Бялика и сержанта Олега Борисова.

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Telegram / Александр Гусев

Оксана Попова
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