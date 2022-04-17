В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

Военное ведомство особо выделило заслуги майора Петра Точилкина, лейтенанта Александра Бялика и сержанта Олега Борисова.

В Минобороны РФ сообщили о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Военное ведомство особо отметило заслуги майора Петра Точилкина, лейтенанта Александра Бялика и сержанта Олега Борисова.

Так, украинские радикалы повредили часть техники связи артиллерийской бригады майора Петра Точилкина. Несмотря на плотный огонь со стороны противника, вместе с подчинёнными Точилкин стал исправлять повреждения, в результате чего линии связи были восстановлены.

Танк лейтенанта Александра Бялика подорвался на мине. Тем не менее военный продолжил вести огонь из обездвиженной и горящей машины, а когда закончился боезапас, он приказал своим людям эвакуироваться, занять оборону и вести бой. Сам Бялик вытащил из горящего танка раненого механика-водителя, чем сохранил ему жизнь. Перемещаясь пешком под миномётным и стрелковым огнём, его экипаж уничтожил три позиции противника, а когда раненый оказался в безопасности, вернулся в зону боевых действий.

Экипаж танка сержанта Олега Борисова уничтожил три БМП и более 20 радикалов, в том числе иностранных наёмников. На поле боя сержант заметил трёх раненых военных, которые не могли самостоятельно выбраться из-под обстрела. Он прикрыл их танком и лично переложил на броню, после чего эвакуировал в укрытие.