Fortune: Абрамович посетил Киев, чтобы наладить переговорный процесс между РФ и Украиной

По некоторым данным, бизнесмен встречался с представителями украинской стороны, чтобы "обсудить способы оживления переговоров".

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович приезжал в Киев для того, чтобы посодействовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журнал Fortune.

По данным издания, Абрамович встречался с представителями украинской стороны, чтобы "обсудить способы оживления переговоров". При этом не уточняется, когда мог иметь место данный визит предпринимателя в столицу Незалежной. Кроме того, журнал отмечает, что не удалось получить комментарии по данному вопросу ни от представителей Абрамовича, ни от украинских властей.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой.