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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 22:09
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Fortune: Абрамович посетил Киев, чтобы наладить переговорный процесс между РФ и Украиной

По некоторым данным, бизнесмен встречался с представителями украинской стороны, чтобы "обсудить способы оживления переговоров".

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович приезжал в Киев для того, чтобы посодействовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журнал Fortune.

По данным издания, Абрамович встречался с представителями украинской стороны, чтобы "обсудить способы оживления переговоров". При этом не уточняется, когда мог иметь место данный визит предпринимателя в столицу Незалежной. Кроме того, журнал отмечает, что не удалось получить комментарии по данному вопросу ни от представителей Абрамовича, ни от украинских властей.

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Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой.

Напомним, в конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной. Позднее представитель Кремля сообщил, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации на переговорах с Незалежной во дворце Долмабахче в Стамбуле, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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