Зеленский заявил о неготовности Украины отдать свои территории

По словам лидера Незалежной, переговоры с Москвой не будут осуществляться "на основании российского ультиматума", однако чем раньше начнётся диалог двух стран, "тем меньше людей погибнет".

Украина не готова отдать свои территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN.

"Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если она способна на него, то мы готовы", — сказал лидер Незалежной.

По его словам, переговоры с Москвой не будут осуществляться "на основании российского ультиматума", однако чем раньше начнётся диалог двух стран, "тем меньше людей погибнет". Украина, как считает Зеленский, может сражаться с Россией даже десять лет.