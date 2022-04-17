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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 14:35
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Зеленский заявил о неготовности Украины отдать свои территории

По словам лидера Незалежной, переговоры с Москвой не будут осуществляться "на основании российского ультиматума", однако чем раньше начнётся диалог двух стран, "тем меньше людей погибнет".

Украина не готова отдать свои территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN.

"Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если она способна на него, то мы готовы", — сказал лидер Незалежной.

По его словам, переговоры с Москвой не будут осуществляться "на основании российского ультиматума", однако чем раньше начнётся диалог двух стран, "тем меньше людей погибнет". Украина, как считает Зеленский, может сражаться с Россией даже десять лет.

Зеленский: Шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днём
Зеленский: Шансы на успех переговоров с Россией снижаются с каждым днём

Ранее Зеленский заявил, что Украина обсудит с Россией вопросы НАТО и Крыма после вывода войск. Лидер Незалежной отметил, что невозможно подписать соглашение о нейтральном статусе страны, пока на её территории стоит российская военная техника.

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Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Никита Осипов
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