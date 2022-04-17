Зеленский заявил о неготовности Украины отдать свои территории
По словам лидера Незалежной, переговоры с Москвой не будут осуществляться "на основании российского ультиматума", однако чем раньше начнётся диалог двух стран, "тем меньше людей погибнет".
Украина не готова отдать свои территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN.
"Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если она способна на него, то мы готовы", — сказал лидер Незалежной.
По его словам, переговоры с Москвой не будут осуществляться "на основании российского ультиматума", однако чем раньше начнётся диалог двух стран, "тем меньше людей погибнет". Украина, как считает Зеленский, может сражаться с Россией даже десять лет.
Ранее Зеленский заявил, что Украина обсудит с Россией вопросы НАТО и Крыма после вывода войск. Лидер Незалежной отметил, что невозможно подписать соглашение о нейтральном статусе страны, пока на её территории стоит российская военная техника.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency