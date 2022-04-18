В МИД Франции сочли термин "геноцид" неподходящим для описания событий на Украине

Подобные слова можно использовать только в случае получения соответствующих результатов международного расследования, заявили в ведомстве.

Использование термина "геноцид" не является верным для описания ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире радиостанции "Сюд радио".

"Следует точно выбирать слова. Когда мы говорим о военном преступлении, геноциде, эти термины должны иметь точный смысл. Квалифицировать это можно только в результате международного расследования", — заявил он.