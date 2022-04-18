В МИД Франции сочли термин "геноцид" неподходящим для описания событий на Украине
Подобные слова можно использовать только в случае получения соответствующих результатов международного расследования, заявили в ведомстве.
Использование термина "геноцид" не является верным для описания ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире радиостанции "Сюд радио".
"Следует точно выбирать слова. Когда мы говорим о военном преступлении, геноциде, эти термины должны иметь точный смысл. Квалифицировать это можно только в результате международного расследования", — заявил он.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Украине "геноцидом" вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена. Политолог Марат Баширов уверен, что это высказывание не что иное, как "бросание словечками" перед осенними выборами в Конгресс США. Официальные лица Соединённых Штатов на самом деле равнодушны к страданиям людей в Незалежной и тому, как это отражается на их обычной жизни, добавил он.
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