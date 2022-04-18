Авиация России поразила 108 районов сосредоточения украинских войск

Кроме того, в районе Буда ракетой "воздух – воздух" был сбит украинский дрон.

Российская оперативно-тактическая авиация за ночь нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники", — сказал офицер.

По словам представителя Минобороны РФ, в районе Буда ракетой "воздух – воздух" был сбит украинский дрон. А армейская авиация уничтожила восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Весёлое и Ильичёвка.