ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 07:34

Авиация России поразила 108 районов сосредоточения украинских войск

Кроме того, в районе Буда ракетой "воздух – воздух" был сбит украинский дрон.

Российская оперативно-тактическая авиация за ночь нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники", — сказал офицер.

По словам представителя Минобороны РФ, в районе Буда ракетой "воздух – воздух" был сбит украинский дрон. А армейская авиация уничтожила восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Весёлое и Ильичёвка.

Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"
Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"

А ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов в районе населённых пунктов Барвенково и Доброполье.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar