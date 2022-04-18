Командир ДНР рассказал о двух попытках украинских националистов прорваться с "Азовстали"

"Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечён. По большей части боевики погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я сейчас даже не знаю, какое здесь число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и всё", — заявил Хохол.