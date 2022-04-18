Командир ДНР рассказал о двух попытках украинских националистов прорваться с "Азовстали"
Оба раза они действовали на северном направлении и потерпели неудачу. На предложение сложить оружие нацбат не отреагировал.
Украинские боевики, укрывшиеся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, дважды за несколько дней безуспешно пытались прорвать окружение. Об этом РИА "Новости" рассказал командир подразделения ДНР с позывным Хохол.
"Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечён. По большей части боевики погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я сейчас даже не знаю, какое здесь число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и всё", — заявил Хохол.
Напомним, что вчера в шесть часов утра по местному времени ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим в предприятии боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен.