"Смешали в один коктейль": Тренер Нэтана Чена выступил против отстранения Федерации фигурного катания России

Кроме того, Россия рискует лишиться этапа Гран-при по фигурному катанию.

Американский специалист Рафаэль Арутюнян, тренирующий олимпийского чемпиона Нэтана Чена, заявил, что не видит никаких плюсов в отстранении российских фигуристов от участия в международных турнирах. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Прислушивается ли руководство ISU к мнению спортсменов и тренеров в вопросе возможного временного отстранения или исключения Федерации фигурного катания на коньках России? Сейчас всё смешали в один коктейль, от которого остаётся неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция", — сказал Арутюнян.

На прошлой неделе национальные федерации 21 страны потребовали на фоне ситуации на Украине не допускать представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт летом 2022 года. Также нашу страну могут лишить права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию.