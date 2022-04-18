"Смешали в один коктейль": Тренер Нэтана Чена выступил против отстранения Федерации фигурного катания России
Кроме того, Россия рискует лишиться этапа Гран-при по фигурному катанию.
Американский специалист Рафаэль Арутюнян, тренирующий олимпийского чемпиона Нэтана Чена, заявил, что не видит никаких плюсов в отстранении российских фигуристов от участия в международных турнирах. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Прислушивается ли руководство ISU к мнению спортсменов и тренеров в вопросе возможного временного отстранения или исключения Федерации фигурного катания на коньках России? Сейчас всё смешали в один коктейль, от которого остаётся неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция", — сказал Арутюнян.
На прошлой неделе национальные федерации 21 страны потребовали на фоне ситуации на Украине не допускать представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт летом 2022 года. Также нашу страну могут лишить права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию.
Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы лишились возможности выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который прошёл в конце марта.
Getty Images / Harry How