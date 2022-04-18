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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 10:54

Украинских беженцев перестали выпускать из страны в ЕС без загранпаспорта

До этого жителям Незалежной было достаточно предоставить пограничникам внутренний паспорт.

Украинских беженцев будут пускать в страны Евросоюза только по загранпаспортам, но для некоторых категорий будет сделано исключение. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.

"Обращая внимание на то, откуда человек: если из региона, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам", — сказал он в эфире "Украины 24".

Демченко объяснил, что раньше украинцы могли беспрепятственно проехать в Европу по внутреннему паспорту из-за высокой загруженности сотрудников пограничных служб Незалежной. Они не успевали оформлять по всем правилам документы выезжающих за рубеж.

В ФРГ подсчитали, что на одного украинского беженца нужно €3,5 тыс. в месяц
В ФРГ подсчитали, что на одного украинского беженца нужно €3,5 тыс. в месяц

Ранее Лайф писал, что, по данным ООН, на Украину вернулось 870 тысяч беженцев, которые оставили свои дома после начала специальной военной операции. Такая миграция в Незалежную будет продолжать расти, что усугубит проблемы гуманитарного характера. Всего же с 24 февраля 2022 года страну покинуло 11,7 млн человек, отмечает международная организация.

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Татьяна Миссуми
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