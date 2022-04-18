Украинских беженцев перестали выпускать из страны в ЕС без загранпаспорта
До этого жителям Незалежной было достаточно предоставить пограничникам внутренний паспорт.
Украинских беженцев будут пускать в страны Евросоюза только по загранпаспортам, но для некоторых категорий будет сделано исключение. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.
"Обращая внимание на то, откуда человек: если из региона, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам", — сказал он в эфире "Украины 24".
Демченко объяснил, что раньше украинцы могли беспрепятственно проехать в Европу по внутреннему паспорту из-за высокой загруженности сотрудников пограничных служб Незалежной. Они не успевали оформлять по всем правилам документы выезжающих за рубеж.
Ранее Лайф писал, что, по данным ООН, на Украину вернулось 870 тысяч беженцев, которые оставили свои дома после начала специальной военной операции. Такая миграция в Незалежную будет продолжать расти, что усугубит проблемы гуманитарного характера. Всего же с 24 февраля 2022 года страну покинуло 11,7 млн человек, отмечает международная организация.
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