Почему Польша нарисовала у себя на лбу мишень для российских ракет и кто следующий Политолог Дмитрий Родионов — о том, как НАТО завершает строительство дуги ПРО, направленной против России, и почему Украина — цена за эти базы. 14057 14057 Обложка © Shutterstock

Как сообщает Rzeczpospolita, испытание противоракетной базы США в польском Редзикове начнётся в ближайшее время. "Мы дошли до того, что у нас есть точный план и очень чёткий график. У нас уже установлено всё оборудование. Все компоненты системы уже на месте", — цитирует издание директора Агентства по противоракетной обороне США Джона Хилла.

Автор материала напоминает, что запустить работу базы планировалось ещё в 2018 году, однако сроки завершения проекта постоянно откладывались якобы из-за споров между Пентагоном и подрядчиками. Однако, по его словам, процесс строительства сдвинулся с мёртвой точки в условиях российской спецоперации на Украине, которая вызывает опасения у польских властей.

Как интересно. Несколько лет не могли договориться (о распиле финансирования, видимо), но, стоило начаться российской спецоперации, все разногласия моментально исчезли. Когда речь о противодействии России, русофобы очень быстро находят общий язык. При этом автор снова цинично повторяет уже набившую оскомину ложь Пентагона о том, что эта база является частью американского щита, созданного для защиты США и их союзников от ракетной атаки Ирана и КНДР.

Да сколько же можно эту байку рассказывать-то? Это ещё звучало актуально в 2007-м, когда развёртывание этого "щита" только начиналось и американцы из кожи вон лезли, чтобы убедить Россию, что это не против неё, даже несмотря на всю абсурдность этих заявлений уже тогда. Ну а сегодня, когда мы уже находимся в состоянии новой холодной войны, когда Россия названа главным противником во всех военных и не только доктринах США, когда Вашингтон продолжает пичкать оружием Украину для войны с Россией, чего уже стесняться? Какая Северная Корея? Какой Иран?

Впрочем, для нас это едва ли что-то поменяет в том плане, что случилось то, что должно было случиться. Мы давно знали об этих планах, готовились к этому развитию событий, предупреждали наших оппонентов об опасности, которую несут подобные шаги для них же самих.

Напомню, в июне 2002 года США официально вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, а уже в августе 2006 года группа экспертов американского Минобороны посетила Польшу, Чехию и Венгрию для определения местоположения объектов ПРО. В 2006-м в ходе визита в США польского премьер-министра Ярослава Качиньского была достигнута договорённость о размещении на территории Польши десяти ракет-перехватчиков в защищённых подземных шахтах.

В конце 2005 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский заявил польскому изданию "Газета выборча", что страны, которые примут участие в создании американского противоракетного щита, должны понимать последствия: "Пожалуйста, стройте щит. Только подумайте, что потом вам будет падать на голову", — сказал он.

Осенью 2006 года глава российского МИД Сергей Лавров накануне визита в Польшу заявил, что Россия примет соответствующие ответные меры, если Варшава разместит на своей территории элементы системы ПРО США.

А в феврале 2007 года президент РФ Владимир Путин произнёс свою знаменитую Мюнхенскую речь, в которой он обратил особое внимание на разворачиваемую США в Европе систему ПРО, подчеркнув, что это может привести к очередному витку гонки вооружений и "нарушению баланса сил" в мире, поскольку "ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия 5–8 тыс. км нет ни у одной из так называемых проблемных стран".

Путин уже тогда подчеркнул, что России придётся разрабатывать новое наступательное вооружение для восстановления паритета. А спустя несколько дней Юрий Балуевский заявил, что в ответ на создание системы ПРО у своих границ Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания. В том числе выйти из ДРСМД.

Но Россия не вышла ни из ДРСМД, ни из какого-либо другого договора, несмотря на его явное нарушение со стороны наших "партнёров". Развёртывание ПРО в Европе само по себе было его нарушением. Весь мир уже в курсе, что установки для запуска противоракет могут с тем же успехом использоваться с наступательными вооружениями типа пресловутых "Томагавков".

В итоге в 2019 году США, очевидно, устали притворяться и сами вышли из договора, предварительно обвинив в его нарушении нас. Теперь их уже ничего не связывает. Но, видимо, администрация Байдена решила продолжить ломать комедию с "защитным щитом от КНДР и Ирана". Может, всё же испугались прямо сейчас дать полякам наступательное ядерное оружие, хотя те просили? А установки ПРО — они как-то побезопаснее, ведь ядерных ракет там нет, но их можно в любой момент привезти, пугая этой перспективой Москву.

Где ещё могут теперь появиться американские установки ПРО, а может, уже и не ПРО? Ещё в 2008-м в Праге был подписан основной договор о размещении американского радара системы ПРО на чешской территории. Правда, в 2011-м Чехия отказалась от участия в этой сомнительной для её же безопасности кампании. Но это был период "перезагрузки" между Россией и США, когда Барак Обама немного сдал назад, а американские сателлиты пытались действовать в той же парадигме.

"Перезагрузка", как мы знаем, продлилась недолго, и уже 12 мая 2016-го была открыта база в Румынии, а на следующий день началось строительство базы в Редзикове. Учитывая нынешние реалии, можно не сомневаться, что и Чехия вернётся в проект.

Также к нему захотят подключиться страны Прибалтики — они ведь тоже ужас как боятся Северную Корею! И если американцы все эти годы не разворачивали там никакой серьёзной натовской инфраструктуры, используя ещё советские аэродромы для базирования своих самолётов, то теперь могут замахнуться на строительство полноценных баз, в том числе ракетных.

Несомненно, Вашингтон был бы рад включить в свой ракетный "щит" новых членов НАТО — Финляндию и Швецию (во вступлении которых в альянс уже мало кто сомневается). Впрочем, тут всё же можно понадеяться на остатки здравомыслия у этих стран — ведь одно дело вступить в блок, а другое — нарисовать у себя на лбу мишень для российских ракет. Всё же ещё не все настолько сошли с ума от русофобии, как Польша.

В любом случае зампред Совбеза Дмитрий Медведев ещё на той неделе предупредил, что придётся забыть о безъядерном статусе Балтики. Но он ведь не сказал ничего принципиально нового. Мы ведь предупреждали об этом с 2007 года, а они нас слушать не хотели.

Все эти годы Россия готовилась к подобному развитию событий, и мир узнал об этом в 2018-м. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — заявил президент России в обращении Федеральному собранию, представляя новейшие типы вооружений, аналогов которых ни у кого не было. Сегодня те же "Кинжалы" значительно снижают роль американских ракетных установок в Европе, да и обычными "Искандерами" из Калининграда, где их число теперь явно увеличится, уничтожить польскую базу — не проблема.

Проблема в том, что уровень безопасности в Европе ещё больше уменьшится, а появление новых ракет в третьих странах может и вовсе обнулить его. Кто-то скажет, что всего этого не было бы, если бы не спецоперация России на Украине?

Было бы. Ведь идея окружения России ракетным "щитом" появилась задолго до СВО, задолго до 2014 года, задолго до Мюнхенской речи. И всё шло к её реализации, всё было вопросом времени.

Пожалуй, неожиданностью тут может стать только вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Но если это цена того, чтобы американские ракеты не появились у наших границ на Украине, то мы готовы её заплатить.

А какую цену готовы заплатить европейцы для удовлетворения русофобских амбиций своих политиков? Поляки только что повесили себе мишень на лоб. Кто следующий? У нас, если что, на всех хватит.

Ждать ли размещения новых американских ракет в Европе? 0 Да, следующая — Прибалтика Нет, они не решатся Без разницы, России есть чем ответить

Авторы Дмитрий Родионов