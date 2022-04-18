Пушилин заявил, что на "Азовстали" могут быть наёмники из Канады и США

Также он рассказал о перехвате переговоров в населённом пункте Новосёловка-2, с помощью которых были выявлены, в частности, восемь вояк из Польши и один из Марокко.

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в украинской группировке могут находиться наёмники из США, Румынии и Канады. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Информация, которая требует ещё дополнительного подтверждения, но тем не менее её можно озвучить — это Британия, Канада, США, Румыния", — сказал он.