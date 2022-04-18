Пушилин заявил, что на "Азовстали" могут быть наёмники из Канады и США
Также он рассказал о перехвате переговоров в населённом пункте Новосёловка-2, с помощью которых были выявлены, в частности, восемь вояк из Польши и один из Марокко.
На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в украинской группировке могут находиться наёмники из США, Румынии и Канады. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Информация, которая требует ещё дополнительного подтверждения, но тем не менее её можно озвучить — это Британия, Канада, США, Румыния", — сказал он.
Пушилин не исключил и нахождения на предприятии "туркоманов с окраин Сирии". Кроме того, глава ДНР рассказал о перехвате переговоров в населённом пункте Новосёловка-2, с помощью которых было выявлено восемь наёмников из Польши, один — из Марокко, а также три иностранца, гражданство которых ещё не установлено.
Напомним, что вчера в шесть часов утра по местному времени ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим на предприятии боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен.
ТАСС / Тришин Николай