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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 21:27
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Мощные взрывы прогремели по всей линии соприкосновения в Донбассе

По словам местных жителей, крупнокалиберные орудия работают по позициям украинских войск.

Кадры обстрела, предположительно, украинских позиций. Видео © VK / "Типичный Донецк"

Мощные взрывы раздаются по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают местные жители, делясь кадрами ярких вспышек в социальных сетях.

По словам очевидцев, залпы из крупнокалиберных орудий производятся по позициям ВСУ. Взрывы слышны в Донецке, Луганске и ряде других населённых пунктов, а также в Харькове и Николаеве. Кроме того, сообщается, что украинские военные нанесли ракетный удар по Горловке. По словам мэра города, в результате обстрела никто не пострадал.

Последствия обстрела Горловки. Видео © Telegram / Приходько РИК

Ранее Лайф сообщал, что более 40 домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ села под Белгородом. В круглосуточном режиме в населённом пункте дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.

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VK / Типичный Донецк

Максим Плетнёв
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