Мощные взрывы прогремели по всей линии соприкосновения в Донбассе

По словам очевидцев, залпы из крупнокалиберных орудий производятся по позициям ВСУ. Взрывы слышны в Донецке, Луганске и ряде других населённых пунктов, а также в Харькове и Николаеве. Кроме того, сообщается, что украинские военные нанесли ракетный удар по Горловке. По словам мэра города, в результате обстрела никто не пострадал.