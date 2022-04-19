Мощные взрывы прогремели по всей линии соприкосновения в Донбассе
По словам местных жителей, крупнокалиберные орудия работают по позициям украинских войск.
Кадры обстрела, предположительно, украинских позиций. Видео © VK / "Типичный Донецк"
Мощные взрывы раздаются по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают местные жители, делясь кадрами ярких вспышек в социальных сетях.
По словам очевидцев, залпы из крупнокалиберных орудий производятся по позициям ВСУ. Взрывы слышны в Донецке, Луганске и ряде других населённых пунктов, а также в Харькове и Николаеве. Кроме того, сообщается, что украинские военные нанесли ракетный удар по Горловке. По словам мэра города, в результате обстрела никто не пострадал.
Последствия обстрела Горловки. Видео © Telegram / Приходько РИК
Ранее Лайф сообщал, что более 40 домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ села под Белгородом. В круглосуточном режиме в населённом пункте дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.
VK / Типичный Донецк