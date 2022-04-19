Военкор RT Газдиев рассказал о ходе боёв на "Азовстали" в Мариуполе

Журналист отметил, что 80% украинских бойцов хотят сдаться, но остальные 20% запрещают им это сделать. Они надеются, что Киев всё-таки сдержит своё обещание и выведет их.

Военкор Газдиев — о боях в районе завода "Азовсталь". Видео © RT

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал об интенсивных боях в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрепились остатки украинских солдат.

"В основном работают автоматы, пулемёты, слышны разрывы от танков и БТР", — сказал он, находясь непосредственно вблизи боевых действий.

Газдиев уточнил, что, по имеющейся информации, боевой дух у находящихся на территории "Азовстали" украинских бойцов на крайне низком уровне. У них заканчиваются продовольствие, вода, еда, боеприпасы. Он добавил, что 80% военных хотят сдаться, но остальные 20% запрещают им это сделать, так же как и вести переговоры.

"20% радикалов, фанатиков и убеждённых националистов запрещают остальным сдаваться или вести переговоры с ДНР, с российскими войсками. Они хотят бороться до последнего. Надеясь, что всё-таки Киев сдержит своё обещание и выведет их", — отметил военкор.