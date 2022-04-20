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Опубликовано 20 апреля 2022, 17:41

ГД одобрила в I чтении проект об оборотных штрафах за неисполнение закона о "приземлении"

Положения документа обязывают IT-гигантов зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе формы обратной связи, в противном случае компании ждут санкции.

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о "приземлении". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"За отказ разместить личный кабинет на сайте Роскомнадзора IT-гигантам будет грозить штраф до одной десятой совокупного размера выручки иностранного лица. Аналогичные санкции будут грозить компаниям за отказ размещать на своём сайте электронную форму обратной связи и регистрировать личный кабинет на сайте РКН", — говорится в сообщении.

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Кроме того, предлагается ввести санкции для операторов поисковиков, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за невыполнение мер, понуждающих иностранные IT-компании исполнять требования закона о "приземлении". Штраф за нарушение составит до пяти миллионов рублей.

Административный штраф до 300 тысяч рублей может грозить провайдерам хостинга, отказавшимся предоставить в РКН данные, которые позволяют установить владельца информационного ресурса иностранного юрлица.

"Рекламодателям и рекламораспространителям грозит штраф до трёх миллионов рублей как за рекламу нарушителей закона о "приземлении", так и за рекламу на ресурсах этой компании", — уточнили в нижней палате парламента.

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Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. Некоторые компании до сих пор не приступили к выполнению требований, а какие-то выполнили их частично. В связи с этим РКН пригрозил санкциями нарушителям закона о "приземлении".

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Наталья Демьянова
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