Депутат Белик предложил сделать памятной датой день освобождения Мариуполя

Это станет данью предкам, так как предыдущие поколения россиян точно так же в годы Великой Отечественной войны боролись за то, чтобы освободить мир от коричневой "чумы", уверен он.

День освобождения Мариуполя от националистов должен стать в России новой памятной датой. Таким предложением поделился в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий напомнил, что как предыдущие поколения россиян боролись во время Великой Отечественной войны за то, чтобы освободить мир от коричневой "чумы", так "и сегодня наши доблестные российские военные рискуют жизнью".

"Поэтому считаю необходимым закрепить 21 апреля в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России", — отметил Белик.