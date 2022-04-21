ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 13:15

У мемориала в запорожском городе Токмак зажгли Вечный огонь

В церемонии участвовала рок-певица Юлия Чичерина, которая пообещала, что День Победы в этом году будет встречен достойно.

В центре города Токмака в Запорожской области Украины зажгли Вечный огонь. Об этом сообщает РИА "Новости".

В церемонии у мемориала "Книга памяти", где высечены фамилии почти 4,5 тысячи погибших борцов с фашизмом, участвовала рок-певица Юлия Чичерина. Она также пообещала, что 9 Мая в этом году будет встречено достойно.

Бойцы Росгвардии подняли Знамя Победы над Херсоном
Бойцы Росгвардии подняли Знамя Победы над Херсоном

А ранее Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины ударили ракетой "Точка-У" по частной украинской птицефабрике в Токмаке. По данным Минобороны РФ, мирные жители подверглись опасности. Были разрушены здания, сгорело несколько автомобилей, был нанесён ущерб домам.

BannerImage

Pixabay

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • вечный огонь
  • Специальная военная операция (СВО)
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar