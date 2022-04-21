У мемориала в запорожском городе Токмак зажгли Вечный огонь

В церемонии участвовала рок-певица Юлия Чичерина, которая пообещала, что День Победы в этом году будет встречен достойно.

В центре города Токмака в Запорожской области Украины зажгли Вечный огонь. Об этом сообщает РИА "Новости".

В церемонии у мемориала "Книга памяти", где высечены фамилии почти 4,5 тысячи погибших борцов с фашизмом, участвовала рок-певица Юлия Чичерина. Она также пообещала, что 9 Мая в этом году будет встречено достойно.