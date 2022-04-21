У мемориала в запорожском городе Токмак зажгли Вечный огонь
В церемонии участвовала рок-певица Юлия Чичерина, которая пообещала, что День Победы в этом году будет встречен достойно.
В центре города Токмака в Запорожской области Украины зажгли Вечный огонь. Об этом сообщает РИА "Новости".
В церемонии у мемориала "Книга памяти", где высечены фамилии почти 4,5 тысячи погибших борцов с фашизмом, участвовала рок-певица Юлия Чичерина. Она также пообещала, что 9 Мая в этом году будет встречено достойно.
А ранее Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины ударили ракетой "Точка-У" по частной украинской птицефабрике в Токмаке. По данным Минобороны РФ, мирные жители подверглись опасности. Были разрушены здания, сгорело несколько автомобилей, был нанесён ущерб домам.
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