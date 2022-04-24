Как примерный дружинник стал одним из самых безумных советских маньяков Оглавление Детство Идеальный работник Первое убийство Маньяк Первый подозреваемый Лучший работник депо и образцовый дружинник, имевший массу благодарностей от милиции, оказался маньяком со сверхценными идеями очищения общества от пьющих женщин. 10368 10368 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Shutterstock

К 24 годам житель Архангельска Владимир Третьяков успел стать ударником коммунистического труда и лучшим дружинником района, задержавшим не одного хулигана и нарушителя. Его портрет украшал доску почёта. А вот свободное от трудовых подвигов и общественной работы время этот сознательный гражданин уделял своей тайной миссии — очищению общества от женщин.

Детство

Владимир Третьяков родился в Архангельске в 1953 году в не самой благополучной семье. Мать имела серьёзные проблемы с алкоголем, а отца не было вообще — случайный любовник и собутыльник, который сбежал от подруги сразу, как только узнал, что она беременна. Владимир рос в тяжёлой атмосфере, его страшно раздражало пьянство матери, и на этой почве у них происходили бесконечные конфликты. После одного из них мать решила оставить сына на попечение родственников и уехала жить в другой конец страны.

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Третьяков, казалось бы, должен был повторить путь родителей. Однако случилось наоборот. С детства он испытывал стойкую неприязнь к алкоголю. Он поклялся не брать в рот ни капли спиртного, и в конце концов эта неприязнь стала выходить за разумные рамки. Сначала он ненавидел алкоголиков, а потом его враждебность стала распространяться вообще на всех людей, которые не ведут безоговорочно трезвый образ жизни. Но если к мужчинам Третьяков был хоть немного снисходителен, то женщин, позволяющих себе употреблять алкоголь, он на дух не переносил.

Идеальный работник

Вернувшись из армии, Третьяков устроился работать монтёром на железную дорогу. Очень скоро он стал лучшим работником депо, которого приводили в пример всем. Он не пил и не курил, что для рабочего той эпохи было скорее исключением, чем правилом. Трудился он на совесть, план выполнял и перевыполнял, никогда не опаздывал, всегда был готов подменить захворавших. Словом, образцовый работник. Третьяков быстро заслужил значок ударника коммунистического труда, а его портрет не покидал местную доску почёта.

Владимир Третьяков. Фото © Wikipedia, © Фотохроника ТАСС / Овчинников Александр

Помимо успехов на трудовом фронте Третьяков умел произвести впечатление и на женщин. Он был высок, широкоплеч, крепок физически, недурён собой. Правда, ужиться с ним оказалось непростой задачей. Он достаточно быстро женился, но брак скоро распался. Супруги постоянно ссорились на почве употребления женой алкоголя. Третьяков считал, что даже бокал вина раз в месяц — это уже едва ли не крайняя стадия алкоголизма и абсолютно неприемлемо, тогда как у жены взгляды были не такие строгие. В конце концов они окончательно разругались — и Третьяков ушёл из семьи.

Прознавшее об этом руководство взялось устраивать его жизнь. Третьякову, как лучшему работнику депо, по настоянию директора выделили отдельную квартиру неподалёку от железнодорожного вокзала. Помимо ударного труда Третьяков активно занимался ещё и общественной деятельностью. В свободное время он патрулировал улицы в составе народной дружины. Причём и здесь работал на совесть. На его счету был не один задержанный хулиган. Его несколько раз награждали грамотами за помощь в поимке преступников и правонарушителей, а в своём районе он считался лучшим дружинником.

Первое убийство

После развода с женой Третьяков некоторое время оставался один, но затем предпринял ещё одну попытку. Он познакомился с работницей ресторана, с которой они вскоре стали жить вместе. Порой девушка приходила с работы с запахом алкоголя, что приводило к бурным разбирательствам, но до поры всё оставалось в рамках дозволенного.

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9 декабря 1977 года Третьяков совершил своё первое преступление. События развивались как в дурном анекдоте. Мужчина приходит с работы раньше времени и застаёт женщину… нет, не с любовником, с бутылкой алкоголя, что в глазах Третьякова было многократно хуже. На этот раз вместо бурных сцен Третьяков просто набросился на подругу и душил её до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

В этот момент к ударнику труда пришло озарение: у него есть миссия — очистить общество от падших женщин, которые употребляют алкоголь, неважно, в каких количествах и как часто.

Маньяк

Третьяков взялся за новую миссию с тем же рвением, с каким работал на железной дороге. От тела подруги он избавился, расчленив его и спрятав на пустыре. После этого он начал в одиночку патрулировать злачные места города, разыскивая пьющих женщин.

Фото © Фотохроника ТАСС / Стеченцев Владимир

Через три дня после первого убийства он познакомился с женщиной возле магазина. Она производила впечатление пьющей и охотно согласилась на предложение Третьякова пойти к нему в гости, чтобы "сообразить на двоих". Дома безумец задушил её, после чего расчленил и разбросал останки в нескольких местах.

Через неделю он совершил по той же схеме ещё одно убийство, ещё через восемь дней — четвёртое. В начале января 1978 года останки двух жертв были найдены. По городу поползли слухи про людоеда-убийцу. На старый Новый год Третьяков познакомился с ещё одной женщиной, которую заманил домой всё под тем же предлогом. Наконец, 25 января пропали две 15-летние девушки, исчезновение которых переполошило город.

Первый подозреваемый

В милиции начали поднимать все заявления о пропаже женщин за последние месяцы, чтобы найти хоть какую-то связующую нить. Первым таким делом стало исчезновение сотрудницы ресторана — подруги Третьякова, которое произошло 9 декабря. С заявлением о её пропаже обратились коллеги. Ещё в середине декабря 1977 года милиционеры опросили её сожителя. Тогда Третьяков заявил, что его подруга приболела — и он отвез её в больницу. С тех пор о её местонахождении он ничего не знает, но, поскольку она имела склонность к выпивке, Третьяков предположил, что она где-то загуляла.

Фото © Фотохроника ТАСС / Шуба Владимир

Показания Третьякова проверили только в конце января, после исчезновения седьмой жертвы. Оказалось, что ни в какую больницу он её не приводил, женщину там никто не видел. Его ещё раз опросили и временно задержали, а в его квартире провели обыск. На балконе в холщовом мешке милиционеры обнаружили два расчленённых тела пропавших несколько дней назад школьниц. Маньяк ещё не успел избавиться от останков. Он пояснил, что заманил их к себе под предлогом прослушивания музыки и убил после того, как они согласились на его предложение выпить вина.

После такой находки отпираться было бессмысленно. Третьяков дал подробные показания о каждом преступлении и сообщил, где спрятал так и не найденные останки нескольких жертв. За месяц он успел убить семь женщин, и, если бы его не остановили, жертв могло бы быть гораздо больше.

На следственные эксперименты и суд маньяка вывозили под охраной военных из опасений, что жители города линчуют преступника. Медики, обследовавшие его, поставили диагноз: психопатия со склонностью к образованию сверхценных идей. Он был признан вменяемым и приговорён к смертной казни. В 1979 году самозваный "санитар города" был расстрелян.

Фото © Shutterstock Почему маньяка вычислили не сразу? 0 Слишком нетипичная для СССР ситуация Для того времени преступления были раскрыты быстро Своё мнение в комментарии

Авторы Евгений Антонюк