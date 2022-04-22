Министр обороны Украины отвёл на борьбу с Россией несколько месяцев

Однако он заявляет, что для противостояния Вооружённым силам РФ Киеву необходимо тяжёлое вооружение, иначе военные действия "затянутся".

Вооружённым силам Украины потребуется ещё несколько месяцев на противостояние России, если их будут обеспечивать достаточным количеством оружия. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

В статье для The Wall Street Journal он пишет, что если Киев не получит от Запада запрашиваемое вооружение, то противостояние затянется.

"Я знаю, что эти вооружения могут быть быстро предоставлены различными странами. Нужна только воля сделать это. Нам нужно также полное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Если вы дадите нам всё это, Россия покинет Украину через несколько месяцев. Если же нет, то война затянется", — написал Резников.