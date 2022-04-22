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Опубликовано 22 апреля 2022, 09:47

Абрамченко поручила разработать меры по сдерживанию цен на упаковку

Вице-премьер предложила обнулить таможенные пошлины на необходимое импортируемое сырьё и оборудование, а параллельно искать варианты для импортозамещения в этой сфере.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 5 мая подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырьё для упаковки. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

По словам вице-премьера, в целом российские товаропроизводители имеют в наличии отечественные материалы для изготовления упаковок, но отдельные необходимые позиции — заграничные. В связи с этим, указала она, нужно найти альтернативные аналоги и наладить отечественное производство для импортозамещения.

"Поручила к 5 мая Минпромторгу, ФАС провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки (в том числе полимерной) и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учётом торговых наценок)", объяснила Абраменко.

Кроме того, она поручила рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на необходимое импортируемое сырьё и оборудование, а также разработать предложения о включении производств упаковки в перечень системообразующих.

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Ранее Лайф сообщал, что Минпромторг не исключил продления заморозки цен на удобрения. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что конечным сроком нужно установить июль 2023 года. Также она выступает за продление квот на вывоз удобрений за рубеж.

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Pixabay

Оксана Попова
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