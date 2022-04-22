Абрамченко поручила разработать меры по сдерживанию цен на упаковку

Вице-премьер предложила обнулить таможенные пошлины на необходимое импортируемое сырьё и оборудование, а параллельно искать варианты для импортозамещения в этой сфере.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 5 мая подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырьё для упаковки. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

По словам вице-премьера, в целом российские товаропроизводители имеют в наличии отечественные материалы для изготовления упаковок, но отдельные необходимые позиции — заграничные. В связи с этим, указала она, нужно найти альтернативные аналоги и наладить отечественное производство для импортозамещения.

"Поручила к 5 мая Минпромторгу, ФАС провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки (в том числе полимерной) и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учётом торговых наценок)", — объяснила Абраменко.

Кроме того, она поручила рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на необходимое импортируемое сырьё и оборудование, а также разработать предложения о включении производств упаковки в перечень системообразующих.