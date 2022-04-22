ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 06:43
10282

Опубликовано видео брошенного укрепрайона ВСУ с телами солдат и боевой техникой

Российская армия, выбив неприятеля из этой точки, обнаружила на месте стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов.

Видео брошенного укрепрайона © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео из укрепрайона ВСУ, откуда украинские националисты спешно бежали, побросав вооружение и тела погибших товарищей. Российская армия, выбив неприятеля из этой точки, обнаружила на месте боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов. Где именно были сняты эти кадры, ведомство не уточняет.

"Укреплённый район имел разветвлённую сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглублённые бетонные бункеры",  отметили в Минобороны.

Отец рассказал о подвиге офицера Пескового, накрывшего телом гранату в ходе "Операции Z"
Отец рассказал о подвиге офицера Пескового, накрывшего телом гранату в ходе "Операции Z"

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео продвижения подразделений ВС РФ через освобождённые населённые пункты Харьковской области. Безопасность колонны осуществляют ударные вертолёты армейской авиации.

BannerImage

Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar