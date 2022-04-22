Опубликовано видео брошенного укрепрайона ВСУ с телами солдат и боевой техникой
Российская армия, выбив неприятеля из этой точки, обнаружила на месте стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов.
Видео брошенного укрепрайона © Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео из укрепрайона ВСУ, откуда украинские националисты спешно бежали, побросав вооружение и тела погибших товарищей. Российская армия, выбив неприятеля из этой точки, обнаружила на месте боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов. Где именно были сняты эти кадры, ведомство не уточняет.
"Укреплённый район имел разветвлённую сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглублённые бетонные бункеры", — отметили в Минобороны.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео продвижения подразделений ВС РФ через освобождённые населённые пункты Харьковской области. Безопасность колонны осуществляют ударные вертолёты армейской авиации.
Минобороны РФ