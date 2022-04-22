Опубликовано видео брошенного укрепрайона ВСУ с телами солдат и боевой техникой

Российская армия, выбив неприятеля из этой точки, обнаружила на месте стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов.

Минобороны РФ опубликовало видео из укрепрайона ВСУ, откуда украинские националисты спешно бежали, побросав вооружение и тела погибших товарищей. Российская армия, выбив неприятеля из этой точки, обнаружила на месте боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов. Где именно были сняты эти кадры, ведомство не уточняет.