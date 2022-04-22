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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 06:53
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ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гумконвоя

Злоумышленники по заданию СБУ собирались взорвать колонну с военнослужащими при помощи заминированного автомобиля.

Украинские диверсанты по заданию СБУ готовили теракт с использованием заминированного автомобиля против российского гуманитарного конвоя. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В отношении задержанных членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

Из оборудованных злоумышленниками тайников изъяли два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомёта, пулемёт ПКМ, автомат АКМ и пистолет ПМ, свыше пяти тысяч патронов, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, а также противотанковую мину с дистанционным взрывателем. Кроме того, в логове диверсантов обнаружили 8 кг пластида и самодельное взрывное устройство, больше 40 взрывателей и детонаторов, приборы ночного видения, а также сам заминированный автомобиль, который диверсанты хотели использовать в ходе атаки.

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А ранее ФСБ показала видео задержания трёх сторонников ИГИЛ* за подготовку терактов в КЧР. У подозреваемых во время обыска изъяли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

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Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
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