ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гумконвоя

Украинские диверсанты по заданию СБУ готовили теракт с использованием заминированного автомобиля против российского гуманитарного конвоя. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В отношении задержанных членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

Из оборудованных злоумышленниками тайников изъяли два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомёта, пулемёт ПКМ, автомат АКМ и пистолет ПМ, свыше пяти тысяч патронов, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, а также противотанковую мину с дистанционным взрывателем. Кроме того, в логове диверсантов обнаружили 8 кг пластида и самодельное взрывное устройство, больше 40 взрывателей и детонаторов, приборы ночного видения, а также сам заминированный автомобиль, который диверсанты хотели использовать в ходе атаки.