Житель Мариуполя в слезах рассказал о смерти жены и спасении детей после атаки "Азова"

В результате пожара трёхлетний сын сильно обгорел, сейчас мальчику ничего не угрожает, однако впереди его ждут три сложные операции: на руке, тазобедренном суставе и лице.

Житель Мариуполя рассказал о смерти жены и спасении детей из-под завалов. Видео © Telegram / SHOT

Житель Мариуполя Александр в слезах рассказал, как потерял жену, но сумел спасти маленьких сына и дочку. В дом, где семья пряталась, в середине марта от украинских националистов с территории "Азовстали" прилетел снаряд. Видео рассказа мужчины опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Начал вытаскивать в первую очередь детей. Когда достал сына, на него страшно было смотреть. Дочке повезло, практически ни одной царапины на ней не было. Пока их доставал, начал звать жену, она уже не отвечала, даже не слышал", — говорит Александр.

Мужчина добавил, что не мог спуститься в подвал, где находилась супруга, так как всё было в огне. Он понимал, что если сделает это, то дети могли остаться совсем одни.

В результате пожара трёхлетний Саша сильно обгорел, ему требовалась срочная госпитализация, однако в больницах Мариуполя оказать необходимую помощь ребёнку не смогли. Позже военные ДНР отвезли ребёнка в республиканскую клинику. Сейчас Саше ничего не угрожает, но впереди его ждут три сложные операции: на руке, тазобедренном суставе и лице. Александр верит, что сын обязательно поправится и станет пожарным, как всегда и мечтал. Мальчику пока не рассказали, что его мамы больше нет.