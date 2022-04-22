Эрдоган увидел подвижки в переговорах России и Украины

Однако он подчеркнул, что ситуация далека от желаемой, поэтому есть смысл продолжать двигаться в этом направлении.

Турция готова продолжать помогать переговорному процессу между Россией и Украиной и даже стать площадкой для встречи президентов двух стран. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Стамбул видит определённые успехи в направлении улаживания конфликта в Незалежной благодаря своим стараниям.