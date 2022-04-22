Эрдоган увидел подвижки в переговорах России и Украины
Однако он подчеркнул, что ситуация далека от желаемой, поэтому есть смысл продолжать двигаться в этом направлении.
Турция готова продолжать помогать переговорному процессу между Россией и Украиной и даже стать площадкой для встречи президентов двух стран. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Стамбул видит определённые успехи в направлении улаживания конфликта в Незалежной благодаря своим стараниям.
"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. Позже президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию из-за Киева.
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