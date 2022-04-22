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Опубликовано 22 апреля 2022, 12:59

Эрдоган увидел подвижки в переговорах России и Украины

Однако он подчеркнул, что ситуация далека от желаемой, поэтому есть смысл продолжать двигаться в этом направлении.

Турция готова продолжать помогать переговорному процессу между Россией и Украиной и даже стать площадкой для встречи президентов двух стран. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Стамбул видит определённые успехи в направлении улаживания конфликта в Незалежной благодаря своим стараниям.

"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. Позже президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию из-за Киева.

Представитель МИД РФ Полищук: Переговоры РФ и Украины продолжаются практически ежедневно
Представитель МИД РФ Полищук: Переговоры РФ и Украины продолжаются практически ежедневно
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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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