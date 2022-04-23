FT: Джонсон может "разозлить Украину" словами об успехе российской спецоперации
Журналисты отмечают, что мнение главы британского кабмина противоречит его собственным заявлениям.
Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине не соответствует "единому фронту" "Большой семёрки". Об этом сообщает газета The Financial Times.
Как пишет издание, слова главы британского кабмина о реалистичности успеха России противоречат его собственным заявлениям, так как ещё недавно политик выражал уверенность в победе Украины. Помимо этого, как сообщил газете анонимный высокопоставленный чиновник Евросоюза, заявление Джонсона может "разозлить Киев".
Ранее Джонсон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную помощь. В частности, британский премьер отметил, что Лондон будет и дальше предоставлять Киеву средства для самообороны, включая бронетехнику.
ТАСС / PA / Victoria Jones