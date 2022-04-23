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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 04:23
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FT: Джонсон может "разозлить Украину" словами об успехе российской спецоперации

Журналисты отмечают, что мнение главы британского кабмина противоречит его собственным заявлениям.

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине не соответствует "единому фронту" "Большой семёрки". Об этом сообщает газета The Financial Times.

Джонсон счёл "реалистичной вероятностью" достижение Россией целей "Операции Z"
Джонсон счёл "реалистичной вероятностью" достижение Россией целей "Операции Z"

Как пишет издание, слова главы британского кабмина о реалистичности успеха России противоречат его собственным заявлениям, так как ещё недавно политик выражал уверенность в победе Украины. Помимо этого, как сообщил газете анонимный высокопоставленный чиновник Евросоюза, заявление Джонсона может "разозлить Киев".

Ранее Джонсон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную помощь. В частности, британский премьер отметил, что Лондон будет и дальше предоставлять Киеву средства для самообороны, включая бронетехнику.

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ТАСС / PA / Victoria Jones

Юлия Коновалова
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