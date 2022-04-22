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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 13:14

Джонсон счёл "реалистичной вероятностью" достижение Россией целей "Операции Z"

Ссылаясь на данные спецслужб, он полагает, что военные действия в Незалежной продлятся до конца 2022 года.

Россия достигнет целей спецоперации на Украине с большой долей вероятности, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, сейчас Москва близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем, что укрепит позиции ВС РФ.

"Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно", сказал британский политик, оценивая данные западных спецслужб о том, что российская спецоперация на Украине может продлиться до конца года и завершиться победой Москвы.

Песков оставил без ответа вопрос о целях второй фазы "Операции Z"
Песков оставил без ответа вопрос о целях второй фазы "Операции Z"

Ранее в ЦВО назвали целью второй фазы "Операции Z" установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. По словам Рустама Миннекаева, это позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ и черноморские порты.

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Getty Images / Matt Dunham – WPA Pool

Татьяна Миссуми
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