Джонсон счёл "реалистичной вероятностью" достижение Россией целей "Операции Z"

Ссылаясь на данные спецслужб, он полагает, что военные действия в Незалежной продлятся до конца 2022 года.

Россия достигнет целей спецоперации на Украине с большой долей вероятности, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, сейчас Москва близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем, что укрепит позиции ВС РФ.

"Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно", — сказал британский политик, оценивая данные западных спецслужб о том, что российская спецоперация на Украине может продлиться до конца года и завершиться победой Москвы.