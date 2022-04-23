Эксперт Леонков указал на массовое дезертирство бойцов ВСУ, несмотря на страх быть убитыми

Во всех украинских подразделениях сейчас есть "комиссары" — представители нацбатов, которые следят за моральным обликом солдат и расстреливают в случае неповиновения.

Значительное число дезертировавших солдат из украинских подразделений говорит о том, что единения войск в этой стране нет. Такое мнение выразил в беседе с изданием "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

Он пояснил, что во всех украинских подразделениях сейчас есть "комиссары" — представители нацбатов, которые "поддерживают любовь к киевскому режиму" среди солдат и расстреливают за неповиновение.

"И, несмотря на такой вот жёсткий диктат со стороны этих нацбатов и жёсткость по отношению к военнослужащим Украины, всё равно они дают слабину, они сдаются, они бегут. Бегут, куда глаза глядят. Иногда мы их отлавливаем, иногда их отлавливают нацбаты", — сказал он.