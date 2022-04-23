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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 11:25
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Эксперт Леонков указал на массовое дезертирство бойцов ВСУ, несмотря на страх быть убитыми

Во всех украинских подразделениях сейчас есть "комиссары" — представители нацбатов, которые следят за моральным обликом солдат и расстреливают в случае неповиновения.

Значительное число дезертировавших солдат из украинских подразделений говорит о том, что единения войск в этой стране нет. Такое мнение выразил в беседе с изданием "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

Он пояснил, что во всех украинских подразделениях сейчас есть "комиссары" — представители нацбатов, которые "поддерживают любовь к киевскому режиму" среди солдат и расстреливают за неповиновение.

"И, несмотря на такой вот жёсткий диктат со стороны этих нацбатов и жёсткость по отношению к военнослужащим Украины, всё равно они дают слабину, они сдаются, они бегут. Бегут, куда глаза глядят. Иногда мы их отлавливаем, иногда их отлавливают нацбаты", — сказал он.

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Бойцы ВСУ всё чаще добровольно складывают оружие. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о пяти сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали". О предложении они узнали из специальных листовок, которые были сброшены на территорию промышленной зоны, уточнили в ведомстве народной республики.

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YouTube / Smirom 24

Оксана Попова
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